Corriere dello Sport: “Amrabat vuole la Spagna ma la Fiorentina aspetta offerte dalla Premier League”

Nel mirino della Fiorentina ci sono diversi nomi a centrocampo, ma prima va risolto il nodo Amrabat. Sarà necessario capire con quali tempistiche i viola riusciranno a sbrogliare il nodo. Il cartellino di vendita è fissato a 30 milioni, il suo nome non sembra aver trovato terreno fertile in Spagna. Dall’Inghilterra ci sono Liverpool e Newcastle, le uniche società che potrebbero garantire i 30 milioni alla Fiorentina. Il quale, per tutta risposta, avrebbe invece fatto sapere di preferire le piste che portano alla penisola iberica. Un bel guaio. Lo scrive il Corriere dello Sport.

