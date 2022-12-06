Il Marocco non si ferma più e vola ai quarti: Amrabat ancora dominante e Spagna battuta ai rigori

Dopo l'equilibrio dei tempi regolamentari e supplementari il Marocco ha avuto la meglio sulla Spagna alla lotteria dei rigori: le Furie Rosse falliscono ben tre rigori

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2022 19:04

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