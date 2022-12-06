Il Marocco non si ferma più e vola ai quarti: Amrabat ancora dominante e Spagna battuta ai rigori
Dopo l'equilibrio dei tempi regolamentari e supplementari il Marocco ha avuto la meglio sulla Spagna alla lotteria dei rigori: le Furie Rosse falliscono ben tre rigori
Triplice fischio all'Education City Stadium nell'ottavo di finale del Mondiale in Qatar tra Marocco e Spagna. Non sono bastati i tempi regolamentari e neppure i supplementari per decretare il passagio del turno: passa il Marocco ai rigori dopo un match molto equilibrato. Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat ancora padrone del centrocampo e sicuramente uno dei migliori per il suo Marocco insieme a Bono (portiere decisivo con i tre rigori parati a Sarabia, Soler e Sergio Busquets). Gioia anche per Sabiri, negli ultimi tempi accostato alla Fiorentina, che realizza il primo rigore dopo lo 0-0 scaturito nei 120 minuti di gioco.
AMRABAT SEMPRE SOTTO I RIFLETTORI
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