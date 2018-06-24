Tuttosport: Borja Valero verso l'addio all'Inter, nel suo futuro c'è la Spagna

L'avventura nerazzurra di Borja Valero, iniziata un anno fa con l'addio alla Fiorentina, sembra essere già giunta ai titoli di coda. Il centrocampista spagnolo, più volte relegato in panchina da Lucia...

L'avventura nerazzurra di Borja Valero, iniziata un anno fa con l'addio alla Fiorentina, sembra essere già giunta ai titoli di coda. Il centrocampista spagnolo, più volte relegato in panchina da Luciano Spalletti nel corso dell'ultima stagione, ora dovrà vedersela anche con la concorrenza di Naingollan, appena prelevato dalla Roma.

Stanto a quanto si legge sulle pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, pare che l'Inter abbia dato carta bianca al giocatore per quanto riguarda le decisioni circa il suo futuro. Sullo sfondo, nel frattempo, sembra che si siano già fatti avanti alcuni club spagnoli: fra cui Villareal, Leganes e Rayo Vallecano.