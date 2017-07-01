Dalla Spagna, la Fiorentina vuole Jorge Merè, difensore titolare della nazionale spagnola under 21

Il difensore è reduce dalla finale persa in finale contro la Germania nell'Europeo under 21. Sul calciatore anche Samp e Chelsea

Secondo quanto riportano dalla Spagna ci sarebbe anche la Fiorentina su Jorge Merè, difensore dello Sporting Gijon e reduce dalla finale persa contro la Germania all’Europeo Under 21. Corvino vorrebbero portare a Firenze il difensore dai piedi vellutati. Sul giocatore però non solo i viola ma anchr Malaga, Betis, Valencia, Chelsea e Sampdoria.