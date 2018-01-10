Deciso il futuro di Carlos Sanchez: niente prestiti in A, va in Spagna a titolo definitivo

Secondo il Corsport oggi in edicola la Fiorentina avrebbe deciso il futuro di Carlos Sanchez, in accordo con il giocatore. Il colombiano vuole andarsene per essere sicuro di giocare, nell'anno del mon...

Secondo il Corsport oggi in edicola la Fiorentina avrebbe deciso il futuro di Carlos Sanchez, in accordo con il giocatore. Il colombiano vuole andarsene per essere sicuro di giocare, nell'anno del mondiale in Russia. Tramonterebbe però la destinazione italiana - col Cagliari che era in pole - ed anche la formula del prestito. Per il quotidiano, infatti, ci sarebbero almeno due-tre ipotesi in Spagna, per una cessione a titolo definitivo a gennaio. Una situazione che, a questo punto, dovrebbe sbloccarsi a stretto giro di posta.