Corriere Fiorentino: “Lo United rimpiange De Gea, la Spagna lo elogia. E lui fa il giro del mondo”

De Gea tra i protagonisti assoluti della stagione della Fiorentina

David De Gea si è imposto come uno dei protagonisti assoluti della stagione della Fiorentina, diventando simbolo di affidabilità e carisma. I numeri certificano il suo straordinario rendimento: con una percentuale di parate del 78,6% (42 interventi riusciti su 56 tiri subiti), è il miglior portiere del campionato. Questo ha attirato l'attenzione anche all'estero, con media inglesi come The Sun che rimpiangono la scelta del Manchester United di lasciarlo andare, sottolineando i problemi attuali di Onana.

Nonostante il legame affettivo con il suo passato a Manchester, dove fu scelto personalmente da Ferguson, De Gea è ora completamente immerso nella realtà viola. Dopo essere rimasto senza squadra per oltre un anno, il suo arrivo alla Fiorentina il 9 agosto ha segnato una svolta per il club, con prestazioni decisive che hanno contribuito al successo della squadra. Tra le sue parate più memorabili ci sono quelle su Zaccagni, Dia e Vlahovic, oltre a interventi spettacolari contro Milan, Genoa e Roma.

La sua presenza non solo ha rafforzato la difesa viola, ma ha anche riportato Firenze al centro dell'attenzione calcistica internazionale. Un anno fa, De Gea aspettava un nuovo progetto mentre si dedicava agli esports e alla vita familiare; oggi è il punto di riferimento della Fiorentina e della Serie A, con la sensazione che il meglio debba ancora venire. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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