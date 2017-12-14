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Dalla Spagna: il Siviglia vuole Badelj per sostituire N'Zonzi, ma la concorrenza è agguerrita

Il futuro di Milan Badelj, fra le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Firenze già a gennaio e la società che ribadisce la sua volontà di trattenerlo almeno fino al termine della stagione, è s...

A cura di Gianmarco Biagioni
14 dicembre 2017 19:30
Dalla Spagna: il Siviglia vuole Badelj per sostituire N'Zonzi, ma la concorrenza è agguerrita - Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.11.2017, Fiorentina-Roma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Badelj
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Il futuro di Milan Badelj, fra le voci di mercato che lo vorrebbero lontano da Firenze già a gennaio e la società che ribadisce la sua volontà di trattenerlo almeno fino al termine della stagione, è sempre più incerto.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco, oggi, ci pensano anche alcune indiscrezioni provenienti dalla Spagna... Infatti, stando a quanto riportato da Estadio Deportivo, pare che il centrocampista croato sia finito nel mirino del Siviglia. Gli andalusi sono alla ricerca di un degno sostituto di Steven N'Zonzi, prossimo all'addio per trasferirsi all'Arsenal.

Tuttavia, oltre agli spagnoli, anche Milan, Inter, Lazio e Roma avrebbe già manifestato tutto il loro interesse per il centrocampista di proprietà della Fiorentina.

Gianmarco Biagioni

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