Cesc Fàbregas al di là dei rumors di mercato si sta preparando a vivere la seconda stagione in Serie A sulla panchina del Como, dopo una prima annata molto positiva, sia per risultati che per gioco e proposte sul campo. L’allenatore spagnolo e il club stanno già iniziando a valutare i primi nomi per il calciomercato estivo. Tra i profili presi in considerazione c’è anche Bryan Cristante, ora alla Roma.

Ma il centrocampista giallorosso non è l’unico nome discusso, perché il Como sarebbe pronto pronto a pagare la clausola di 30 milioni di euro per Yeremay Hernández, ala d’attacco classe 2002 del Deportivo de La Coruña e della Spagna U21.

Lo riporta gianlucadimarzio.com