Bernardeschi: "Eliminazione dura da digerire, ma dobbiamo essere orgogliosi. Il futuro è luminoso..."

Il fantasista della Fiorentina e della Nazionale italiana Federico Bernardeschi, ha parlato con amarezza il giorno seguente all'eliminazione dagli Europei per mano della Spagna. Il dieci Viola ha mess...

Il fantasista della Fiorentina e della Nazionale italiana Federico Bernardeschi, ha parlato con amarezza il giorno seguente all'eliminazione dagli Europei per mano della Spagna. Il dieci Viola ha messo a segno l'unica rete degli azzurrini, queste le sue dichiarazioni: "Credo che questo gruppo sia importante, ci mette il cuore e dispiace a tutti per l'eliminazione dall'Europeo. E' stata una bella botta ed è dura da digerire. Siamo orgogliosi di noi stessi, di quanto fatto, ma è andata così. L'Italia può essere orgogliosa di questa squadra e del futuro che ha”. A riportarlo è TuttoMercatoWeb.