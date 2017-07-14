Dalla Spagna, la Fiorentina vuole il centravanti del Siviglia Ben Yedder, quest'anno 18 gol in Liga

Sirene viola per Ben Yedder, l'attaccante classe 90 del Siviglia di nazionalità francese

Secondo quanto raccontano in Spagna e più precisamente scrive la testata giornalistica online lacolinadenervion.com, la Fiorentina vuole portare in maglia viola il centravanti francese del Siviglia Wissam Ben Yedder classe 90 che quest'anno ha fatto 18 gol nella Liga spagnola. Resta da capire l'attendibilità della notizia per un attaccante che resta un profilo molto interessante e di ottimo livello.