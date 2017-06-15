Dalla Spagna, il Barcellona vuole Bernardeschi, Braida a Firenze per parlare con Corvino

L'asta per Federico Bernardeschi si apre anche ad altri club. C'è anche il Barcellona sul numero dieci viola, primi incontri già avvenuti

Secondo quanto riportato dalla Spagna, il quotidiano Sport, anche il Barcellona vuole Federico Bernardeschi e il direttore sportivo catalano Braida nei mesi scorsi è stato a Firenze per parlare anche di questo con Pantaleo Corvino. Ufficialmente gli incontri tra i due club si sono incontrati per decidere il futuro di Tello ma sono state messe le basi anche per la trattativa per il numero dieci viola.