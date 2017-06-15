Dalla Spagna, il Barcellona vuole Bernardeschi, Braida a Firenze per parlare con Corvino
L'asta per Federico Bernardeschi si apre anche ad altri club. C'è anche il Barcellona sul numero dieci viola, primi incontri già avvenuti
A cura di Redazione Labaroviola
15 giugno 2017 14:54
Secondo quanto riportato dalla Spagna, il quotidiano Sport, anche il Barcellona vuole Federico Bernardeschi e il direttore sportivo catalano Braida nei mesi scorsi è stato a Firenze per parlare anche di questo con Pantaleo Corvino. Ufficialmente gli incontri tra i due club si sono incontrati per decidere il futuro di Tello ma sono state messe le basi anche per la trattativa per il numero dieci viola.