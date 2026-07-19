Borja Iglesias: "Stringerò la mano a Trump, ma spero sia veloce, non voglio finire in galera"

L'attaccante spagnolo ha sempre criticato il Presidente USA

«Gli stringerò la mano, ma mi auguro sia un momento veloce... Non ho intenzione di finire dietro le sbarre». Con queste pesanti dichiarazioni rivolte al presidente degli Stati Uniti, Borja Iglesias ha acceso gli animi alla vigilia dell'ultimo atto della Coppa del Mondo. L'attaccante della nazionale spagnola, atteso dalla sfida decisiva contro l'Argentina per il titolo mondiale, è celebre in patria anche per il suo forte impegno sociale e politico, in particolare a sostegno del popolo palestinese e nelle battaglie contro l'omofobia e le discriminazioni razziali.