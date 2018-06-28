Dalla Spagna: la Fiorentina paga la clausola di Alex Fernandez, il "talismano" del Cadice. Lui però...

Secondo quanto riporta l'autorevole quotidiano iberico As, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Alex Fernandez, classe '92, talentuoso trequartista (o esterno) in forza al Cadice. L'interesse sarebbe...

Secondo quanto riporta l'autorevole quotidiano iberico As, la Fiorentina sarebbe sulle tracce di Alex Fernandez, classe '92, talentuoso trequartista (o esterno) in forza al Cadice. L'interesse sarebbe concreto, al punto che il giornale afferma come la viola sia pronta a pagare la clausola rescissoria di Fernandez - che ammonta a 3 milioni di euro - per portarlo subito a Firenze. C'è un "ma": lui, che ha il contratto in scadenza nel 2019 - sta valutando il rinnovo fino al 2022, perché ha fatto sapere di trovarsi molto bene in maglia gialloblu. A Cadice, del resto, lo definiscono "Il Talismano".