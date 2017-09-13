Borja Valero: "Giocare nell'Inter potrebbe permettermi di tornare in nazionale. Sarebbe bellissimo"

A margine di un un evento di sponsorizzazione dell'Inter con una nota agenzia di scomesse ha parlato il nuovo centrocampista neroazzurro Borja Valero

Borja Valero è salito sul palco dell’evento realizzato per annunciare ufficialmente la sponsorizzazione dell’agenzia di scommesse con l’Inter per questa stagione. Queste le parole del giocatore nerazzurro: "Sarebbe un sogno per me tornare in Nazionale, giocando nell’Inter si può mettersi in mostra e tornare in Nazionale sarebbe bellissimo"

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