Labaro Viola

Borja Valero: "Giocare nell'Inter potrebbe permettermi di tornare in nazionale. Sarebbe bellissimo"

A margine di un un evento di sponsorizzazione dell'Inter con una nota agenzia di scomesse ha parlato il nuovo centrocampista neroazzurro Borja Valero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 settembre 2017 22:58
Borja Valero: "Giocare nell'Inter potrebbe permettermi di tornare in nazionale. Sarebbe bellissimo" - Borja Valero Inter
Borja Valero Inter
News
Inter
Borja Valero
Spagna
Condividi

Borja Valero è salito sul palco dell’evento realizzato per annunciare ufficialmente la sponsorizzazione dell’agenzia di scommesse con l’Inter per questa stagione. Queste le parole del giocatore nerazzurro: "Sarebbe un sogno per me tornare in Nazionale, giocando nell’Inter si può mettersi in mostra e tornare in Nazionale sarebbe bellissimo"

Fcinternews.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok