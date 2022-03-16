Chiellini ringrazia la Fiorentina: "Vlahovic alla Juventus ha spostato gli equilibri, portato entusiasmo"

Giorgio Chiellini ha parlato prima della sfida di Champions League contro il Villareal parlando di Dusan Vlahovic

Lunga intervista ad Amazon Prime Video per il capitano della Juventus, Giorgio Chiellini, che fra le altre cose si sofferma anche sull'arrivo a gennaio di Dusan Vlahovic dalla Fiorentina: "Ha portato una ventata di entusiasmo a tutti: tifosi, giocatori, dipendenti. Dusan è un giocatore che sposta gli equilibri, che ci dà tanto anche come caratteristiche tecniche, era quello che mancava perché dopo Mandzukic non abbiamo più avuto una prima punta così di peso. Avevamo Higuain che è un giocatore eccezionale, con caratteristiche diverse, ma non avevamo una prima punta come lui, era sempre un adattamento, ha dato tanto Morata a cui però piace più giocare con un centravanti, ci ha giocato Dybala ma anche lui vorrebbe un centravanti, e lo stesso vale per Cristiano Ronaldo. Adesso questa squadra ha un suo numero 9, anche se ha il numero 7 sulle spalle, e ha trascinato un po' tutti. Poi ha 22 anni e una gran voglia di diventare il numero uno". Lo riporta TMW

BIASIN ANCORA RICORDA LA FIORENTINA DELL'ANDATA

https://www.labaroviola.com/biasin-ricorda-linter-nel-primo-tempo-contro-la-fiorentina-a-firenze-non-ha-mai-visto-la-palla/169249/