Chiellini: "Ci godiamo la serata e domani sarà un giorno difficile perché andremo a salutare il nostro amico Astori."

Chiellini ha parlato a Premium sport dopo la partita della JuventusOra guardi di più il calendario della Champions o del campionato? "Li so a memoria entrambi, anche gli anticipi e i posticipi (ride,...

Chiellini ha parlato a Premium sport dopo la partita della Juventus

Ora guardi di più il calendario della Champions o del campionato? "Li so a memoria entrambi, anche gli anticipi e i posticipi (ride, ndr). Ci godiamo la serata fino a mezzanotte e domani sarà un giorno difficile perché andremo a salutare il nostro amico e la vita purtroppo per noi va avanti, abbiamo tante cose a cui pensare, ma quando chiudi gli occhi, vedi tua figlia e pensi a quello che è successo diventa dura da accettare. Mi sembra anche riduttivo dedicargli la vittoria, mi auguro solo di portare avanti quello che Davide è stato per noi nel gruppo in Nazionale. Era molto più importante delle presenze che ha fatto. Il nuovo gruppo della Nazionale deve ripartire dal suo esempio, se c'è una speranza di rinascita lo faccia dal suo ricordo".