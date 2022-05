Il messaggio di Basile: “Applaudiamo Chiellini per celebrare Astori. L’odio per la Juventus ha radici diverse”

Il giornalista Massimo Basile ha espresso la sua opinione sull’addio di Giorgio Chiellini alla Juventus nell’ultima giornata di campionato tra i bianconeri e la Fiorentina. Ecco le sue parole: “Un grande applauso a Chiellini (che ricordò Davide anche al Quirinale, quando nessuno in Italia, noi compresi, ci pensava) sarebbe un modo per celebrare Astori e ricordare che l’antijuventinità ha radici diverse. Odiare sempre e tutti a prescindere dalla loro storia non è più odio sportivo, lo indebolisce. Per i tifosi del Milan che non applaudirono Maldini, l’applauso viola di tutto lo stadio è qualcosa che li ha feriti e umiliati per sempre. Molti tifosi juventini si augurano fischi, perché l’ultimo applauso resti il loro. Quello del Franchi risulterebbe insopportabile perché distinguerebbe l’uomo dalla squadra. Ma io faccio parte di un altro calcio. Se quel momento ci sarà, mi alzerò con tutta la calma del mondo dal divano per prendere una birra e tornare a cose fatte”.

Di seguito il post apparso sul profilo Facebook del giornalista Basile.

