La Juventus non vince più e Chiellini lancia la proposta: “Sarebbe giusto fare i playoff in serie A”

Giorgio Chiellini, difensore della Juventus con un passato anche con la maglia della Fiorentina (nel 2004) ha parlato anche della possibilità di fare i playoff in serie A per decretare il vincitore. Una dichiarazione, quella rilasciata questa mattina a La Stampa, che arriva curiosamente proprio adesso che la Juventus sembra non avere più il predominio in campionato e si piazza sempre alla quarta posizione, le parole di Chiellini:

“Penso anche ai format dei campionati, andrebbero rivisti. I playoff darebbero imprevedibilità e suspense, sarebbero un evento straordinario capace di coinvolgere milioni di persone. Ma le novità spaventano e non si cambia mai nulla. Dovremmo tutti avere l’obiettivo di appassionare la gente o rischiamo di perdere un patrimonio sociale enorme. Tanto più in momenti drammatici come quelli che stiamo vivendo in cui c’è particolare bisogno di messaggi positivi”.

