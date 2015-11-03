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Notizie Playoff Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina ha sempre superato i playoff. E può migliorare il 22° posto nel ranking UEFA”

20 agosto 2025 08:44

La Juventus non vince più e Chiellini lancia la proposta: "Sarebbe giusto fare i playoff in serie A"

06 maggio 2022 13:46

Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"

15 settembre 2020 16:32

La Serie A rischia, l'inizio potrebbe slittare al 4 ottobre. Spunta l'ipotesi playoff e playout

20 agosto 2020 23:28

Playoff e playout, la Fiorentina potrebbe avere una clamorosa opportunità, ma occhio anche alle spalle...

09 giugno 2020 14:33

Gazzetta, Playoff e playout? La maggior parte dei club è contraria. L'ipotesi resta sullo sfondo

26 maggio 2020 13:13

Gravina: "L'ipotesi playoff è sempre viva, dobbiamo essere pronti a tutto pur di finire il campionato"

15 maggio 2020 20:46

La UEFA: fate i playoff, tempo fino al 25 maggio. Il campionato deve finire entro il 3 agosto

24 aprile 2020 11:56

Gravina: "Playoff in Serie A? Sono testardo, credo che sia un'idea interessante anche per il futuro"

26 marzo 2020 00:28

Gravina: “Le ipotesi sul campionato sono tante. Playoff sono un’idea marginale”

20 marzo 2020 16:22

Serie A, le società hanno deciso: si riparte il 2 o il 16 maggio. Ci saranno playoff/playout se...

17 marzo 2020 12:44

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