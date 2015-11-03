Notizie Playoff Fiorentina

Nazione: “La Fiorentina ha sempre superato i playoff. E può migliorare il 22° posto nel ranking UEFA”
20 agosto 2025 08:44
La Juventus non vince più e Chiellini lancia la proposta: "Sarebbe giusto fare i playoff in serie A"
06 maggio 2022 13:46
Gravina: "Dopo la scuola saranno gli stadi a riaprire. Pratica dei tamponi insostenibile, chiediamo al Cts un intervento"
15 settembre 2020 16:32
La Serie A rischia, l'inizio potrebbe slittare al 4 ottobre. Spunta l'ipotesi playoff e playout
20 agosto 2020 23:28
Playoff e playout, la Fiorentina potrebbe avere una clamorosa opportunità, ma occhio anche alle spalle...
09 giugno 2020 14:33
Gazzetta, Playoff e playout? La maggior parte dei club è contraria. L'ipotesi resta sullo sfondo
26 maggio 2020 13:13
Gravina: "L'ipotesi playoff è sempre viva, dobbiamo essere pronti a tutto pur di finire il campionato"
15 maggio 2020 20:46
La UEFA: fate i playoff, tempo fino al 25 maggio. Il campionato deve finire entro il 3 agosto
24 aprile 2020 11:56
Gravina: "Playoff in Serie A? Sono testardo, credo che sia un'idea interessante anche per il futuro"
26 marzo 2020 00:28
Gravina: “Le ipotesi sul campionato sono tante. Playoff sono un’idea marginale”
20 marzo 2020 16:22
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