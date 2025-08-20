Nazione: “La Fiorentina ha sempre superato i playoff. E può migliorare il 22° posto nel ranking UEFA”

Ci risiamo. Chiamatelo play off, spareggio, preliminare, sta di fatto che la Fiorentina, per la nona volta, si trova ad affrontare un turno ad eliminazione diretta per accedere alla fase stagionale di una competizione Uefa. I precedenti sono decisamente benauguranti visto che i viola hanno sempre passato questo ostacolo continentale di inizio stagione.

Raramente, però, lo hanno fatto in maniera netta, cioè vincendo entrambe le gare, fatto accaduto solo nel 1999 in Champions League contro i polacchi del Widzew kódz. Nei successivi 7 casi, infatti, la Fiorentina ha avuto qualche difficoltà e le sole 4 vittorie su 14 partite giocate lo dimostrano. Una piccola “valanga” di pareggi, 8 per la precisione, che hanno portato i gigliati a conquistare il passaggio del turno anche ai calci di rigore, come nel 2006 in Coppa Uefa contro il Groningen e lo scorso anno.

Il passaggio alla fase a girone unico di Conference League rappresenta per la Fiorentina anche un’occasione storica per quello che concerne il Ranking Uefa. La squadra di Pioli, infatti, può chiudere la stagione migliorando l’attuale 22° posto, con cui sta eguagliando la 22esima posizione del quinquennio 1995-2000, record assoluto della storia viola. Lo riporta La Nazione.