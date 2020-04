Oggi l’Esecutivo stabilirà che i campionati dovranno finire entro il 3 agosto. Verranno poi stabiliti anche i criteri di qualificazione alle coppe l’anno prossimo per chi non riuscirà a portare a termine il proprio campionato (se si va per media punti, l’Hellas Verona in Coppa e il Milan Fuori). Una via di uscita è terminare la stagione con i playoff, ma in questo caso andrebbe comunicato entro il 25 maggio. La Serie A non cede. Lo riporta Repubblica.