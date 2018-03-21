Aneddoto, Chiellini: "Chiesa la maglia te la regalo, la tua tienila per ricordo."
Il giorno del suo debutto in Serie A all'allora Juventus Stadium, Federico Chiesa a fine partita si avvicinò a Chiellini per uno scambio di maglie.Il difensore della Juventus diede la sua maglia al 25...
A cura di Redazione Labaroviola
21 marzo 2018 11:36
Il giorno del suo debutto in Serie A all'allora Juventus Stadium, Federico Chiesa a fine partita si avvicinò a Chiellini per uno scambio di maglie.
Il difensore della Juventus diede la sua maglia al 25 viola ma non volle quella di Federico in cambio dicendo: "La tua tienila ti ricorderà per sempre questo giorno."
Questo aneddoto è stato raccontato da Chiesa nella giornata di ieri a Coverciano