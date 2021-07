Chiellini nuovo DS Pisa: “Vogliamo diventare i migliori toscani ed essere preferiti alla Fiorentina”

Il nuovo direttore sportivo del Pisa Claudio Chiellini si è presentato citando anche la Fiorentina:

“E’ un onore tornare a Pisa dopo 20 anni da quando ci ho giocato, qua ho trovato una società giovane, organizzata, dinamica e ambiziosa, come me. E’ un mese che siamo a lavoro, abbiamo cominciato a lavorare e strutturare un’area scouting e un settore giovanile, oltre che migliorare la prima squadra, perché l’obiettivo è quello di creare qualcosa di permanente. Vorremmo che in Toscana il Pisa fosse poi preferito alla Fiorentina e all’Empoli, adesso non è nemmeno paragonabile il lavoro ma ci struttureremo”.

