Petrescu: “Kokorin è un giocatore da Real o Barcellona, Mancini e Spalletti lo hanno consigliato ai viola”

L’ex giocatore ed ex allenatore della Dinamo Mosca, Dan Petrescu, ha parlato a Sportbox.ru dell’attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin:

“Quando lo allenavo e aveva 19 anni gli ho detto: “Dovresti sforzarti di giocare nel Real Madrid e non rimanere alla Dinamo per tutta la vita”. Dopo il primo allenamento con lui, gli ho fatto capire che era il miglior giocatore in Russia. Probabilmente saprete che prima del trasferimento la società ha chiesto a Spalletti, Mancini e altri grandi addetti ai lavori un parere su di lui, tutti ne hanno parlato in termini entusiastici. Destro e sinistro ottimi, forte di testa, velocità, tecnica, dribbling, pronto a lavorare in fase difensiva. Lui sa davvero fare tutto. Con tali qualità era possibile giocare nel Real Madrid o nel Barcellona: questo doveva essere il suo livello”.

