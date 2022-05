L’annuncio di Chiellini: “Giocherò a Firenze contro la Fiorentina la mia ultima partita con la Juventus”

Giorgio Chiellini lascia la Juventus. Almeno per quanto riguarda il percorso da giocatore. Al termine della finale di Coppa Italia persa contro l’Inter il difensore livornese ha ufficializzato la scelta a Sport Mediaset, le sue parole:

“Io cedo il posto a tanti giovani, il prossimo anno non ci sarò, lunedì saluterò il mio stadio e quella di Firenze sarà l’ultima partita. Dico ciao con gioia a questa squadra, di cui sarò per sempre il più grande tifoso, perché la Juve ti rimane dentro.

Abbiamo fatto dieci anni magnifici, ora tocca ai ragazzi continuare, io spero di avergli lasciato qualcosa. Lunedì festeggerò e saluterò il mio Juventus Stadium, poi se starò bene farò qualche scampolo a Firenze per tenermi in forma per la Nazionale… Sono felice di aver lasciato ad un livello così alto, ho sempre detto di voler lasciare non arrancando e oggi ho dimostrato di essere ancora all’altezza della situazione. Cedo lo scettro con gioia e serenità. Fra poco sarò il più grande tifoso della Juve”.

