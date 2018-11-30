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Chiellini lascerà un mazzo di fiori davanti alla panchina viola per Astori prima della partita

Sarà il capitano Giorgio Chiellini a rendere omaggio a Davide Astori: a nome di tutta la Juventus, il capitano dei bianconeri lascerà davanti alla panchina della Fiorentina un mazzo di fiori in onore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 novembre 2018 14:58
Chiellini lascerà un mazzo di fiori davanti alla panchina viola per Astori prima della partita - Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
Firenze, stadio Artemio Franchi, 15.01.2017, Fiorentina-Juventus, Foto Fiorenzo Sernacchioli.
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Sarà il capitano Giorgio Chiellini a rendere omaggio a Davide Astori: a nome di tutta la Juventus, il capitano dei bianconeri lascerà davanti alla panchina della Fiorentina un mazzo di fiori in onore del calciatore gigliato deceduto. Prima del fischio d'inizio, durante la fase di riscaldamento, avverrà dunque l'omaggio. Alcuni membri della squadra, in occasione del funerale del compianto numero tredici, raggiunsero Firenze lo scorso marzo l'indomani della trasferta di Champions League contro il Tottenham, venendo accolti dagli applausi di Piazza Santa Croce.

fonte: Calciomercato.com - Giacomo Brunetti

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