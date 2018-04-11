Chiellini dimentica la storia della Juventus: "Voi pagate gli arbitri" ai blancos

Il Real Madrid va in semifinale di Champions League nonostante la sconfitta per 3-1 maturata al Bernabeu contro la Juventus (allo Stadium le merengues avevano vinto 3-0). Decisivo il rigore trasformat...

Il Real Madrid va in semifinale di Champions League nonostante la sconfitta per 3-1 maturata al Bernabeu contro la Juventus (allo Stadium le merengues avevano vinto 3-0). Decisivo il rigore trasformato da Cristiano Ronaldo al 98' e assegnato da Oliver al 93'. Nei minuti intercorsi tra il fallo di Benatia su Vazquez e il tiro succede di tutto. Buffon viene espulso per proteste, Szczesny prende il posto di Higuain e va tra i pali mentre Chiellini accusa i giocatori di Zidane: "You pay, you pay!", urla il centrale bianconero. "Voi pagate", riferendosi all'arbitro.