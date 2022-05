Gazzetta, Chiellini lascerà la Juventus a Firenze. Niente Maldini-bis, ipotesi massacro di fischi

Giorgio Chiellini a fine stagione dirà addio alla Juventus, dopo 17 anni. L’ultima partita in Serie A vedrà protagonista la sua Juventus contro la Fiorentina, al Franchi, circostante che in chiave romantica nel calcio, potrebbero essere affascinanti, visto che chiuderebbe nello stadio dove ha giocato la prima stagione in A. L’altra ipotesi è che lasci con una gara insidiosa, perché quando vede la Juventus il Franchi fischia. Nel 2009 Maldini venne applaudito. Lo scrive La Gazzetta dello sport.

