Chiellini: “Mi e’ dispiaciuto molto per Prandelli. Gli ho mandato un messaggio con un abbraccio”

Dal ritiro della nazionale a Coverciano, il difensore della Juve Chiellini, ha parlato delle dimissioni del mister viola Prandelli:

“Mi è dispiaciuto molto, già dall’intervista post Benevento avevo percepito che il mister aveva un disagio. Conoscendolo so che è una persona super sensibile, le sue erano parole sentite che venivano da dentro. Non conosco i motivi, ma gli ho mandato un messaggio con un abbraccio per la persona e per gli anni in cui abbiamo lavorato insieme alla nazionale. Sentire quelle parole fa male a tutti, soprattutto a chi come noi l’ha conosciuto come me”.

