Chiellini: “A Kean è mancata la costanza, soprattutto nell’attenzione in allenamento”

L’ex giocatore di Juventus e Fiorentina Giorgio Chiellini ha commentato ai microfoni di Sky Sport il possibile trasferimento di Moise Kean alla Fiorentina:

“Moise l’ho visto crescere dalle giovanili, come attacco della porta per me è uno dei migliori, forse un pò grezzo tecnicamente per legare il gioco ma negli spazi è devastante. In questi anni gli è mancata la costanza, soprattutto riguardo l’attenzione durante gli allenamenti”

Anche Aldo Dolcetti, collaboratore tecnico di Massimiliano Allegri per otto anni alla Juve ha aggiunto sull’attaccante bianconero:

“Deve essere anche lui a dimostrare. Se trova continuità nell’arco di una stagione è un giocatore sicuramente da 10-15 gol”

