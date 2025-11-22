Chiellini: "A Firenze per vincere, vogliamo portare a casa un successo fondamentale per la Juventus"

L'ex difensore e ora dirigente bianconero è intervenuto prima della gara tra Fiorentina e Juventus di oggi

A Dazn ha parlato il dirigente bianconero ed ex giocatore Giorgio Chiellini per parlare della gara tra Fiorentina e Juventus: "Ho giocato tante volte qua e so che significa per Firenze visto che ho anche segnato in una sfida folle con la maglia viola e ho vissuto Coverciano per tanti anni, sarà una bella partita anche se complessa. Hanno cambiato da poco l'allenatore e hanno ora Vanoli che è molto bravo e che conosco benissimo."

Prosegue: "Siamo qui per vincere, crediamo in Spalletti e ci aspettiamo molto da lui perché è esperto e ha avuto due settimane per dare il suo timbro al gruppo. Lui sa far giocare bene le squadre e noi gli chiediamo proprio questo. Giocare a Firenze non è facile per nessuno, ma noi vogliamo mandare un bel segnale al nostro campionato. Yildiz e Vlahovic sono importanti per noi, ci contiamo e speriamo facciano bene sin da stasera."