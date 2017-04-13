Chiellini: "Il mio gol contro il Barcellona l'ho dedicato a Pepito Rossi, una persona straordinaria"

Il difensore della Juventus manda un messaggio d'amore a Giuseppe Rossi, vittima dell'ennesimo infortunio al ginocchio

Giorgio Chiellini ha parlato al quotidiano La Stampa riguardo il suo gol contro il Barcellona, queste le sue parole: "Dedico la mia rete contro il Barcellona a Giuseppe Rossi, un ragazzo speciale che ha avuto un infortunio grave. È una persona d’oro e il mio pensiero va a lui" conclude Chiellini.