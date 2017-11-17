Chiellini: ''Meglio studiare che guardare film, ma quando ero alla Fiorentina ho dato un solo esame''

Intervenuto nel corso di un evento all’Allianz Stadium di Torino, l’ex giocatore della Fiorentina Giorgio Chiellini parla della sua laurea specialistica in economia e svela aneddoti sul suo passato di...

Intervenuto nel corso di un evento all’Allianz Stadium di Torino, l’ex giocatore della Fiorentina Giorgio Chiellini parla della sua laurea specialistica in economia e svela aneddoti sul suo passato dietro ai libri: “Se non avesi fatto il calciatore avrei scelto Medicina perché mio padre era ortopedico. Ho sempre dato priorità al calcio e avevo accantonato gli studi. Ero già professionista dopo la maturità, tra Serie B con il Livorno e la Serie A con la Fiorentina. Ho dato giusto un esame, per saltare il militare… Arrivato a Torino mi sono accorto di avere molto tempo libero dopo gli allenamenti. Ho preferito studiare piuttosto che guardare film. Ho portato avanti il mio percorso di studi verso la triennale in pochissimo tempo. Mi sono laureato dopo un Europeo e un Mondiale”.