Convocati Juve: Allegri ne porta 20, c'è anche Chiellini
Max Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la sfida di domani sera contro la Fiorentina: Portieri: Buffon, Neto, Audero. Difensori: Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Ru...
A cura di Redazione Labaroviola
14 gennaio 2017 18:00
Max Allegri ha diramato la lista dei convocati della Juventus per la sfida di domani sera contro la Fiorentina: Portieri: Buffon, Neto, Audero. Difensori: Chiellini, Alex Sandro, Barzagli, Bonucci, Rugani. Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Cuadrado, Marchisio, Hernanes, Asamoah, Sturaro, Rincon. Attaccanti: Higuain, Mandzukic, Pjaca, Dybala.