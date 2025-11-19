19 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 19:42

Chiellini: “La gara con la Fiorentina è molto importante per noi. La Juventus deve tornare a vincere”

Chiellini: “La gara con la Fiorentina è molto importante per noi. La Juventus deve tornare a vincere”

19 Novembre · 16:05

#FiorentinaChielliniJuventus

Le dichiarazioni del dirigente bianconero, Giorgio Chiellini in vista della prossima partita con la Fiorentina

Intervistato sul palco del Social Football Summit , il Director of Football Strategy della Juventus Giorgio Chiellini ha parlato degli obiettivi presenti e futuri del club bianconero in vista dell’impegno contro Fiorentina in campionato: “Serve unità, perseveranza. Stiamo definendo molti cambiamenti, ma io credo e vedo alla fine di questo percorso un treno che parte, che va lontano e dovrà riportare tutto quello che è la Juventus a quella normalità nel saper vincere, nell’accettare la sconfitta. Ora dobbiamo tutti dare qualcosa in più. Passerà tanto dalle prossime due partite che dovremo affrontare: ci aspettano mesi difficili e stimolanti, ma potremo trovare una luce più grande di quella che immaginiamo oggi”.

