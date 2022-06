La brutta gara contro la Fiorentina è stata l’ultima di Chiellini in Italia, il difensore andrà al Los Angeles

Giorgio Chiellini lascia la Juventus e va a giocare in MLS. Lo riporta Gianluca Di Marzio segnalando che manca solo la firma sul contratto che legherà il difensore al Los Angeles FC: “Chiellini e il suo agente hanno incontrato in questi giorni a Londra, in occasione proprio della Finalissima Italia-Argentina, Will Kuntz, general manager del Los Angeles FC, definendo le intese definitive per il trasferimento in California”.

La partita con la Fiorentina persa 2-0 resterà dunque l'ultima gara giocata dalla juventino in Italia. Una partita sicuramente molto brutta e non ben giocata, con Chiellini che ha influito sul primo gol subito dalla Juventus.