Ag. Chiellini: "La Fiorentina ha sondato il terreno per Giorgio. Non accetterà proposte dall'Italia"
La Fiorentina ha fatto un sondaggio per Chiellini
A cura di Redazione Labaroviola
23 luglio 2021 10:15
"Futuro di Giorgio Chiellini? Se non rimarrà a Torino andrà all'estero - ha detto Davide Lippi, agente del giocatore a Radio Radio -, non accetterà nessuna proposta di squadre italiane, anche se la Fiorentina ha provato a sondare il terreno".
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