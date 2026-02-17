Vergogna Lega: Per Comolli un mese e mezzo di inibizione e 15.000 euro di ammenda, Chiellini inibito per una settimana

Oggi il giudice sportivo ha diramato le sue decisioni in relazione al parapiglia capitato nel tunnel di Inter-Juventus tra i dirigenti bianconeri Comolli e Chiellini e l’arbitro La Penna per il rosso di Kalulu in seguito alla simulazione non vista di Bastoni nel finale del primo tempo che ha portato al doppio giallo per il giocatore francese.

Riportiamo il comunicato del Giudice sportivo. “INIBIZIONE A TUTTO IL 31 MARZO 2026 E AMMENDA DI €15.000,00. COMOLLI Damien Jacques (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, assunto un atteggiamento aggressivo gravemente intimidatorio nei confronti del Direttore di gara, cercando il contatto fisico con il medesimo, evitato grazie all’intervento dell’allenatore della soc. Juventus e di altri tesserati e collaboratori, proferendo inoltre espressioni gravemente insultanti avverso il medesimo Direttore di gara e reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro“.

Decisione simile anche per quanto riguarda Chiellini. “INIBIZIONE A TUTTO IL 27 FEBBRAIO 2026

CHIELLINI Giorgio (Juventus): per avere, al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato in modo concitato ed irriguardoso l’operato del Direttore di gara, reiterando tale comportamento anche nella zona antistante lo spogliatoio dell’Arbitro; per avere inoltre, nel medesimo contesto, rivolto critiche offensive indirizzate agli Ufficiali di gara; infrazione quest’ultima rilevata da un

Assistente“.