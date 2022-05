La Juventus diventa una barzelletta in Polonia, telecronisti ridono di Vlahovic per il cambio con Chiellini

Avevano previsto il cambio dopo la rete del successo della Juventus: “Stavamo scherzando, chiediamo scusa ai telespettatori”.

La Juventus ha battuto 2-1 il Venezia, qualificandosi matematicamente alla Champions League 2022/2023. Il pari della Roma contro il Bologna ha infatti aperto la strada alla conferma nel massimo torneo continentale, al pari del Napoli. Successo risicato contro il fanalino di coda, ma essenziale.

Un match duro per la Juventus, arrivato grazie alla doppietta di Bonucci. Zero goal per Vlahovic, sostituito da Chiellini dopo la rete decisiva. Episodio, quello della sostituzione, che ha generato polemiche per quanto accaduto in Polonia. Nello specifico, relativamente alla telecronaca dell’edizione locale di Eleven Sports.

In seguito al cambio, con Vlahovic scuro in volto per il cambio, i due telecronisti Tomasz Zieliński e Piotr Czachowski sono scoppiati a ridere. Il motivo? Avevano previsto la sostituzione difensiva, lasciandosi andare con una fragorosa risata liberatoria. Lo riporta Goal.com

