Tuttosport, Juventus guarda in casa Fiorentina per il post-Chiellini: occhi su Igor e Milenkovic

La Juventus è in cerca del successore di Giorgio Chiellini. Stando a quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, l’obiettivo Kalidou Koulibaly sarebbe un investimento troppo oneroso per i bianconeri. Ecco, allora, che il club di Agnelli guarda in casa Fiorentina per le alternative al difensore del Napoli. Come si legge sull’edizione odierna del quotidiano, sarebbe sempre d’attualità la pista che porterebbe a Nikola Milenkovic, il cui costo potrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro. Ma non solo, sui taccuini della Juventus è finito anche Igor, autore di una grande stagione in maglia viola.