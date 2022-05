Stadio, la Juventus cerca un difensore al posto di Chiellini. Il preferito è Milenkovic della Fiorentina

Come riporta Il Corriere dello Sport la Juventus dovrà cambiare volto alla difesa in vista della prossima stagione. Certi di rimanere sono Leonardo Bonucci e Matthijs de Ligt: l’addio di Giorgio Chiellini lascia un vuoto importante e mentre per Daniele Rugani il club è pronto ad ascoltare offerte, il quarto posto nel reparto sarà preso da Federico Gatti in arrivo dal Frosinone. Ma Chi sarà il terzo? Secondo Stadio il preferito è appunto Milenkovic della Fiorentina.

GONZALO PARLA DI QUARTA