Fiorentina-Juve anche in ottica calciomercato? Chiellini è al passo d’addio, e Milenkovic ha un contratto in scadenza nel giugno 2023. La Juve lo guarda con attenzione magari per sostituire il capitano. Lo scrive Repubblica.

