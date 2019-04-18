Giletti: "Se Federico Chiesa arriva alla Juventus sicuramente va via uno in attacco…"

Il giornalista Massimo Giletti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "La delusione non passa, dopo il pareggio dell’andata ero convinto che avremmo fatto un bel percorso. Senza Giogio Chiellini in...

Il giornalista Massimo Giletti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno: "La delusione non passa, dopo il pareggio dell’andata ero convinto che avremmo fatto un bel percorso. Senza Giogio Chiellini in difesa, la Juventus perde molto, alcuni giocatori sono insostituibili. E penso anche a Dougalas Costa e a Cuadrado. Ci sono poche energie, la Fiorentina ha più chance di vincere. Lo scudetto? Nei calciatori c’è tanta amarezza per la coppa persa ma c'è il desiderio di vincere il campionato. Poi in campo non c’è medicina migliore che giocare e vincere. Chiesa? E’ uno dei migliori giocatori italiani, va via velocemente agli avversari. Ha qualità come Bernardeschi, se arriva lui va via uno in attacco".