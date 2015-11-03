Notizie Giletti Fiorentina

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22 novembre 2025 14:13
Giletti: "Spero nella doppietta di Vlahovic come a Salerno. Alla Fiorentina toglierei Amrabat"
12 febbraio 2023 12:44
Giletti frena: "Vlahovic farebbe fatica alla Juventus perchè non abbiamo un gioco. Kulusevski scarso"
24 gennaio 2022 18:26
Giletti: "Se Federico Chiesa arriva alla Juventus sicuramente va via uno in attacco…"
18 aprile 2019 21:03
Giletti gli regala la maglia della Juventus ma Renzi la rifiuta: "No grazie non la prendo"
15 maggio 2017 12:43
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