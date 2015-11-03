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Notizie Giletti Fiorentina

Giletti: "Kean sentiva sua la maglia bianconera, è un fallimento vederlo giocare da un'altra parte"

22 novembre 2025 14:13

Giletti: "Spero nella doppietta di Vlahovic come a Salerno. Alla Fiorentina toglierei Amrabat"

12 febbraio 2023 12:44

Giletti frena: "Vlahovic farebbe fatica alla Juventus perchè non abbiamo un gioco. Kulusevski scarso"

24 gennaio 2022 18:26

Giletti: "Se Federico Chiesa arriva alla Juventus sicuramente va via uno in attacco…"

18 aprile 2019 21:03

Giletti gli regala la maglia della Juventus ma Renzi la rifiuta: "No grazie non la prendo"

15 maggio 2017 12:43

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