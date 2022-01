Giletti frena: “Vlahovic farebbe fatica alla Juventus perchè non abbiamo un gioco. Kulusevski scarso”

Il conduttore televisivo Massimo Giletti ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina e anche di Dusan Vlahovic, le sue parole:

“La Juventus sta facendo una stagione pessima per colpa di tanti errori. La Fiorentina è la dimostrazione che l’allenatore incide, avete avuto la fortuna di aver trovare l’allenatore giusto. A Firenze c’è una passione di calcio fortissima, spero che si torni ai livelli di Batistuta e Trapattoni. Vlahovic? Un ragazzo di grandissima qualità ma anche lui farebbe fatica a segnare nella Juventus perchè non abbiamo un gioco. Lui mi ricorda Bettega, come lui fa reparto da solo. 70 milioni? Non so servono cosi tanti soldi se lui vuole andare alla Juventus, magari servono solo 40 milioni se Vlahovic vuole solo la Juventus, ora il potere è nelle mani dei giocatori, ma va preso adesso se vuoi andare in Champions League, farlo a giugno non serve se vai fuori dalla coppa. Kulusevski? Bisogna chiedersi perchè Gasperini lo ha lasciato cosi andare. Non gioca bene, non è sereno, in ogni ruolo che ha giocato è stato scarso” ha concluso Giletti.

