Giletti: “Spero nella doppietta di Vlahovic come a Salerno. Alla Fiorentina toglierei Amrabat”

Massimo Giletti, noto conduttore e tifoso della Juventus, ha parlato al Corriere fiorentino nel giorno della partita contro la Fiorentina, queste le sue parole:

“Contro la Fiorentina vorrei vedere Vlahovic come l’ho visto a Salerno. Non so chi possa fare la differenza, più che la tecnica conta la testa di un giocatore in certe partite. Il mio Juventus-Fiorentina che ricordo meglio? Quella del 1994, la vittoria per 3-2, ribaltando il risultato con lo splendido gol finale all’87’ di Del Piero. C’è da dire anche che quando sei ragazzo hai la tendenza a mitizzare e gioire in maniera diversa, ma ribaltare da 0-2 a 3-2 un risultato contro una Fiorentina così tosta come era quella di Ranieri quell’anno, beh, fu davvero un grande risultato. E poi lo ricordo ancora con più gioia, perché quel giorno ero presente allo stadio. Chi toglierei alla Fiorentina? Sicuramente Amrabat”