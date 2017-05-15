Giletti gli regala la maglia della Juventus ma Renzi la rifiuta: "No grazie non la prendo"

Il siparietto in diretta TV "Allegri mi ha chiamato dopo le primarie. Io lo vorrei alla Fiorentina..." così Renzi a Rai Uno

La maglia della Juve? No grazie, non la prendo, non sono un tifoso juventino“. Lo ha detto il segretario del Pd, Matteo Renzi, ospite dell’Arena, Rai Uno, rifiutando il regalo del conduttore Massimo Giletti. L'ex sindaco di Firenze ha poi dichiarato: “Mister Allegri e’ oggettivamente bravissimo, purtroppo lo avete voi della Juve, mi piacerebbe alla Fiorentina – ha aggiunto Renzi -. Mi ha chiamato dopo le primarie per farmi i complimenti per la vittoria, io mi sono complimentato con lui per la vittoria sul Monaco in Champions League”