Giletti: “Kean sentiva sua la maglia bianconera, è un fallimento vederlo giocare da un’altra parte”

A Radio Bruno è intervenuto il conduttore e tifoso juventino Massimo Giletti per parlare della gara di oggi: “Per noi è sempre dura giocare a Firenze, sono agitato perché non viviamo un gran momento con la squadra in difficoltà con un nuovo allenatore che deve ancora dare la sua impronta, per questo dico che sarà difficile. Adesso abbiamo uno esperto che sa vincere e sa far giocare bene le sue squadre, mentre la Fiorentina è un mistero perché ha solo 5 punti, ma ha fatto un buon mercato e di sicuro vorrà fare una grande prova d’orgoglio.”

Prosegue: “La Fiorentina sta subendo una metamorfosi inspiegabile rispetto allo scorso anno, ha fatto molti passi indietro, ma il nuovo mister può dare una svolta. Non capisco perché le cose con Pioli non siano andate bene visto che conosceva benissimo la piazza, è un mistero clamoroso davvero.”

Su Kean: “Lui rappresenta il fallimento della visione bianconera perché sentiva tanto la maglia e non si è creduto in lui come in altri del settore giovanile che sono stati ceduti. Avevamo molti giovani su cui puntare, ma hanno commesso molti errori e purtroppo lo abbiamo perso perché ci avrebbe fatto molto comodo essendo un uomo fisico di sfondamento che era utilissimo.”

Su Commisso: “A Firenze siete fortunati ad averlo perché è uno che ha soldi e visione, purtroppo vive in un contesto che lo blocca e che non gli permette di fare nulla. Non è possibile vedere il Franchi così, quanto tempo ci vuole per finirlo, lui ci mette le mani nei problemi e non si tira indietro, però da solo non può risolvere tutto.”