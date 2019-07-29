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PRIMA GIORNATA FIORENTINA-NAPOLI, POI IL GENOA. ECCO IL CALENDARIO

È stata sorteggiata la prima giornata di campionato e poi a seguire tutto il calendario della prossima serie A 2019/2020. PRIMA GIORNATACagliari-BresciaFiorentina-NapoliHellas Verona-BolognaInter-Lecc...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
29 luglio 2019 20:06
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Calendario Serie A
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È stata sorteggiata la prima giornata di campionato e poi a seguire tutto il calendario della prossima serie A 2019/2020.

 

PRIMA GIORNATA

Cagliari-Brescia

Fiorentina-Napoli

Hellas Verona-Bologna

Inter-Lecce

Parma-Juventus

Roma-Genoa

Sampdoria-Lazio

Spal-Atalanta

Torino-Sassuolo

Udinese-Milan

 

SECONDA GIORNATA

Atalanta-Torino

Bologna-Spal

Cagliari-Inter

Genoa-Fiorentina

Juventus-Napoli

Lazio-Roma

Lecce-Hellas Verona

Milan-Brescia

Sassuolo-Sampdoria

Udinese-Parma

 

TERZA GIORNATA

Brescia-Bologna

Fiorentina-Juventus

Genoa-Atalanta

Hellas Verona-Milan

Inter-Udinese

Napoli-Sampdoria

Parma-Cagliari

Roma-Sassuolo

Spal-Lazio

Torino-Lecce

 

QUARTA GIORNATA

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Genoa

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Parma

Lecce-Napoli

Milan-Inter

Sampdoria-Torino

Sassuolo-Spal

Udinese-Brescia

 

QUINTA GIORNATA

Brescia-Juventus

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Bologna

Hellas Verona-Udinese

Inter-Lazio

Napoli-Cagliari

Parma-Sassuolo

Roma-Atalanta

Spal-Lecce

Torino-Milan

 

SESTA GIORNATA

Cagliari-Hellas Verona

Juventus-Spal

Lazio-Genoa

Lecce-Roma

Milan-Fiorentina 

Napoli-Brescia

Parma-Torino

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Atalanta

Udinese-Bologna

 

SETTIMANA GIORNATA

Atalanta-Lecce

Bologna-Lazio

Brescia-Sassuolo

Fiorentina-Udinese

Genoa-Milan

Hellas Verona-Sampdoria

Inter-Juventus

Roma-Cagliari

Spal-Parma

Torino-Napoli

 

OTTAVA GIORNATA

Brescia-Fiorentina

Cagliari-Spal

Juventus-Bologna

Lazio-Atalanta

Milan-Lecce

Napoli-Hellas Verona

Parma-Genoa

Sampdoria-Roma

Sassuolo-Inter

Udinese-Torino

 

NONA GIORNATA

Atalanta-Udinese

Bologna-Sampdoria

Fiorentina-Lazio

Genoa-Brescia

Hellas Verona-Sassuolo

Inter-Parma

Lecce-Juventus

Roma-Milan

Spal-Napoli

Torino-Cagliari

 

DECIMA GIORNATA

Brescia-Inter

Cagliari-Bologna

Juventus-Genoa

Lazio-Torino

Milan-Spal

Napoli-Atalanta

Parma-Hellas Verona

Sampdoria-Lecce

Sassuolo-Fiorentina

Udinese-Roma

 

UNDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Cagliari

Bologna-Inter

Fiorentina-Parma

Genoa-Udinese

Hellas Verona-Brescia

Lecce-Sassuolo

Milan-Lazio

Roma-Napoli

Spal-Sampdoria

Torino-Juventus

 

DODICESIMA GIORNATA

Brescia-Torino

Cagliari-Fiorentina

Inter-Hellas Verona

Juventus-Milan

Lazio-Lecce

Napoli-Genoa

Parma-Roma

Sampdoria-Atalanta

Sassuolo-Bologna

Udinese-Spal

 

TREDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Juventus

Bologna-Parma

Hellas Verona-Fiorentina

Lecce-Cagliari

Milan-Napoli

Roma-Brescia

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Lazio

Spal-Genoa

Torino-Inter

 

QUATTORDICESIMA GIORNATA

Brescia-Atalanta

Cagliari-Sampdoria

Fiorentina-Lecce

Genoa-Torino

Hellas Verona-Roma

Inter-Spal

Juventus-Sassuolo

Lazio-Udinese

Napoli-Bologna

Parma-Milan

 

QUINDICESIMA GIORNATA

Atalanta-Hellas Verona

Bologna-Milan

Inter-Roma

Lazio-Juventus

Lecce-Genoa

Sampdoria-Parma

Sassuolo-Cagliari

Spal-Brescia

Torino-Fiorentina

Udinese-Napoli

 

SEDICESIMA GIORNATA

Bologna-Atalanta

Brescia-Lecce

Cagliari-Lazio

Fiorentina-Inter

Genoa-Sampdoria

Hellas Verona-Torino

Juventus-Udinese

Milan-Sassuolo

Napoli-Parma

Roma-Spal

 

DICIASSETTESIMA GIORNATA

Atalanta-Milan

Fiorentina-Roma

Inter-Genoa

Lazio-Hellas Verona

Lecce-Bologna

Parma-Brescia

Sampdoria-Juventus

Sassuolo-Napoli

Torino-Spal

Udinese-Cagliari

 

DICIOTTESIMA GIORNATA

Atalanta-Parma

Bologna-Fiorentina

Brescia-Lazio

Genoa-Sassuolo

Juventus-Cagliari

Lecce-Udinese

Milan-Sampdoria

Napoli-Inter

Roma-Torino

Spal-Hellas Verona

 

DICIANNOVESIMA GIORNATA

Cagliari-Milan

Fiorentina-Spal

Hellas Verona-Genoa

Inter-Atalanta

Lazio-Napoli

Parma-Lecce

Roma-Juventus

Sampdoria-Brescia

Torino-Bologna

Udinese-Sassuolo

 

 

 

 

 

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