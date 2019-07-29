PRIMA GIORNATA FIORENTINA-NAPOLI, POI IL GENOA. ECCO IL CALENDARIO
È stata sorteggiata la prima giornata di campionato e poi a seguire tutto il calendario della prossima serie A 2019/2020. PRIMA GIORNATACagliari-BresciaFiorentina-NapoliHellas Verona-BolognaInter-Lecc...
È stata sorteggiata la prima giornata di campionato e poi a seguire tutto il calendario della prossima serie A 2019/2020.
PRIMA GIORNATA
Cagliari-Brescia
Fiorentina-Napoli
Hellas Verona-Bologna
Inter-Lecce
Parma-Juventus
Roma-Genoa
Sampdoria-Lazio
Spal-Atalanta
Torino-Sassuolo
Udinese-Milan
SECONDA GIORNATA
Atalanta-Torino
Bologna-Spal
Cagliari-Inter
Genoa-Fiorentina
Juventus-Napoli
Lazio-Roma
Lecce-Hellas Verona
Milan-Brescia
Sassuolo-Sampdoria
Udinese-Parma
TERZA GIORNATA
Brescia-Bologna
Fiorentina-Juventus
Genoa-Atalanta
Hellas Verona-Milan
Inter-Udinese
Napoli-Sampdoria
Parma-Cagliari
Roma-Sassuolo
Spal-Lazio
Torino-Lecce
QUARTA GIORNATA
Atalanta-Fiorentina
Bologna-Roma
Cagliari-Genoa
Juventus-Hellas Verona
Lazio-Parma
Lecce-Napoli
Milan-Inter
Sampdoria-Torino
Sassuolo-Spal
Udinese-Brescia
QUINTA GIORNATA
Brescia-Juventus
Fiorentina-Sampdoria
Genoa-Bologna
Hellas Verona-Udinese
Inter-Lazio
Napoli-Cagliari
Parma-Sassuolo
Roma-Atalanta
Spal-Lecce
Torino-Milan
SESTA GIORNATA
Cagliari-Hellas Verona
Juventus-Spal
Lazio-Genoa
Lecce-Roma
Milan-Fiorentina
Napoli-Brescia
Parma-Torino
Sampdoria-Inter
Sassuolo-Atalanta
Udinese-Bologna
SETTIMANA GIORNATA
Atalanta-Lecce
Bologna-Lazio
Brescia-Sassuolo
Fiorentina-Udinese
Genoa-Milan
Hellas Verona-Sampdoria
Inter-Juventus
Roma-Cagliari
Spal-Parma
Torino-Napoli
OTTAVA GIORNATA
Brescia-Fiorentina
Cagliari-Spal
Juventus-Bologna
Lazio-Atalanta
Milan-Lecce
Napoli-Hellas Verona
Parma-Genoa
Sampdoria-Roma
Sassuolo-Inter
Udinese-Torino
NONA GIORNATA
Atalanta-Udinese
Bologna-Sampdoria
Fiorentina-Lazio
Genoa-Brescia
Hellas Verona-Sassuolo
Inter-Parma
Lecce-Juventus
Roma-Milan
Spal-Napoli
Torino-Cagliari
DECIMA GIORNATA
Brescia-Inter
Cagliari-Bologna
Juventus-Genoa
Lazio-Torino
Milan-Spal
Napoli-Atalanta
Parma-Hellas Verona
Sampdoria-Lecce
Sassuolo-Fiorentina
Udinese-Roma
UNDICESIMA GIORNATA
Atalanta-Cagliari
Bologna-Inter
Fiorentina-Parma
Genoa-Udinese
Hellas Verona-Brescia
Lecce-Sassuolo
Milan-Lazio
Roma-Napoli
Spal-Sampdoria
Torino-Juventus
DODICESIMA GIORNATA
Brescia-Torino
Cagliari-Fiorentina
Inter-Hellas Verona
Juventus-Milan
Lazio-Lecce
Napoli-Genoa
Parma-Roma
Sampdoria-Atalanta
Sassuolo-Bologna
Udinese-Spal
TREDICESIMA GIORNATA
Atalanta-Juventus
Bologna-Parma
Hellas Verona-Fiorentina
Lecce-Cagliari
Milan-Napoli
Roma-Brescia
Sampdoria-Udinese
Sassuolo-Lazio
Spal-Genoa
Torino-Inter
QUATTORDICESIMA GIORNATA
Brescia-Atalanta
Cagliari-Sampdoria
Fiorentina-Lecce
Genoa-Torino
Hellas Verona-Roma
Inter-Spal
Juventus-Sassuolo
Lazio-Udinese
Napoli-Bologna
Parma-Milan
QUINDICESIMA GIORNATA
Atalanta-Hellas Verona
Bologna-Milan
Inter-Roma
Lazio-Juventus
Lecce-Genoa
Sampdoria-Parma
Sassuolo-Cagliari
Spal-Brescia
Torino-Fiorentina
Udinese-Napoli
SEDICESIMA GIORNATA
Bologna-Atalanta
Brescia-Lecce
Cagliari-Lazio
Fiorentina-Inter
Genoa-Sampdoria
Hellas Verona-Torino
Juventus-Udinese
Milan-Sassuolo
Napoli-Parma
Roma-Spal
DICIASSETTESIMA GIORNATA
Atalanta-Milan
Fiorentina-Roma
Inter-Genoa
Lazio-Hellas Verona
Lecce-Bologna
Parma-Brescia
Sampdoria-Juventus
Sassuolo-Napoli
Torino-Spal
Udinese-Cagliari
DICIOTTESIMA GIORNATA
Atalanta-Parma
Bologna-Fiorentina
Brescia-Lazio
Genoa-Sassuolo
Juventus-Cagliari
Lecce-Udinese
Milan-Sampdoria
Napoli-Inter
Roma-Torino
Spal-Hellas Verona
DICIANNOVESIMA GIORNATA
Cagliari-Milan
Fiorentina-Spal
Hellas Verona-Genoa
Inter-Atalanta
Lazio-Napoli
Parma-Lecce
Roma-Juventus
Sampdoria-Brescia
Torino-Bologna
Udinese-Sassuolo