Montella: "Avvio complicato ed in salita ma noi vogliamo dire la nostra da subito. Forza Fiorentina"

Montella ha voluto esprimere attraverso un post su Instagram il calendario della viola per la stagione 2019/2020. Queste le sue parole: "Napoli. Genoa. Juventus. Atalanta. E Milan. Avvio complicato, e...

Montella ha voluto esprimere attraverso un post su Instagram il calendario della viola per la stagione 2019/2020. Queste le sue parole: "Napoli. Genoa. Juventus. Atalanta. E Milan. Avvio complicato, ed in salita. Inutile girarci intorno. Soprattutto perchè incrociamo squadre forti, club blasonati, gruppi in cerca di conferma, e altri in cerca di riscatto. Ma soprattutto tre di queste cinque, sono realtà consolidate, strutturate, con chiare identità tattiche e prime tre forze dello scorso campionato. Ma noi contiamo di dire la nostra, vogliamo farlo. Da subito. Senza Paura. Siamo al lavoro, tutti. Per il bene del nostro club. Forza Fiorentina, avanti. Senza timori. E con tanto orgoglio viola".